Угорщина 7 жовтня має підтвердити просування кластерів 2 і 3 для України

У середу, 7 жовтня, робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA знову розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до ЄС, і, як очікується, Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело в ЄС, обізнане з підготовкою засідання.

У ЄС очікують, що Будапешт сьогодні погодиться на подальше просування України щодо кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

"Засідання COELA відбудеться зранку 7 жовтня. Планується, що результат скринінгу кластерів 2 та 3 для України буде затверджено", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Засідання має розпочатися об 11:00 за Києвом, просування з кластерами 2-3 для України і Молдови стоять третім та четвертим в порядку денному після розгляду питань, які стосуються Албанії та Чорногорії.

"Пізніше цього ж дня Coreper має схвалити скринінгові звіти та дозволити направити Україні й Молдові листи щодо представлення переговорних позицій за цими двома кластерами", – додало джерело "ЄП".

На уточнення, чи означає це, що Угорщина вже надіслала чіткий сигнал, що погодиться на відкриття кластерів, джерело відповіло, що "схоже, несподіванок не буде".

Запрошення України та Молдови подати свої переговорні позиції – необхідний етап перед подальшим просуванням переговорів. Кінцева мета – призначити на вівторок, 13 жовтня, Міжурядову конференцію, на якій будуть відкриті кластери.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.

Варто зауважити, 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.