У Раді опублікували текст законопроєкту, що має зняти угорське вето на шляху до ЄС

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєкт покликаний забезпечити право на освіту представникам національних меншин (спільнот) та корінних народів України.

У тексті наголошується, що українська мова залишається мовою освітнього процесу, однак у навчальних закладах, де є клас чи група з навчанням мовою корінного народу України чи мовою національної меншини (яка є офіційною мовою ЄС), гарантується право на використання відповідної мови.

Також законопроєкт запроваджує поняття закладів загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини (спільноти) України. Такий статус може отримати заклад, в якому кількість учнів, які здобувають освіту мовою національної меншини (спільноти), становить більше 50% від загальної кількості учнів.

Дозволяється, щоб освітня програма закладу з групами з навчанням мовою нацменшин передбачала вивчення учнями національної історії, збереження матеріальної та духовної культури, пов’язаної з національною ідентичністю, збереження та використання національних традицій, національної символіки та звичаїв.

Також дозволяється дублювати офіційні документи про освіту та додатки до них мовами нацменшини у разі подання батьками учня відповідної заяви.

Крім того, у законопроєкті пропонують надати право батькам ініціювати розширення переліку предметів, які викладатимуться українською мовою. Для цього потрібна буде письмова заява батьків не менше двох третин учнів відповідного класу або групи, після чого відповідне рішення ухвалює заклад освіти.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС

Варто нагадати, що у вересні відносини між двома країнами увійшли у кризу. Про це – у статті "Угорське покарання" для України"