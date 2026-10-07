Венгрия 7 октября должна подтвердить продвижение кластеров 2 и 3 для Украины

В среду, 7 октября, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA снова рассмотрит документы по кластерам 2 и 3 переговоров о вступлении Украины в ЕС, и, как ожидается, Венгрия не будет блокировать их согласование.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в ЕС, знакомый с подготовкой заседания.

В ЕС ожидают, что Будапешт сегодня согласится на дальнейшее продвижение Украины по кластерам 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

"Заседание COELA состоится утром 7 октября. Планируется, что результат скрининга кластеров 2 и 3 для Украины будет утвержден", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Заседание должно начаться в 11:00 по Киеву, продвижение по кластерам 2-3 для Украины и Молдовы стоят третьим и четвертым в повестке дня после рассмотрения вопросов, касающихся Албании и Черногории.

"Позже в этот же день Coreper должен одобрить скрининговые отчеты и разрешить направить Украине и Молдове письма о представлении переговорных позиций по этим двум кластерам", – добавил источник "ЕП".

На уточнение, означает ли это, что Венгрия уже направила четкий сигнал, что согласится на открытие кластеров, источник ответил, что "похоже, неожиданностей не будет".

Приглашение Украины и Молдовы подать свои переговорные позиции – необходимый этап перед дальнейшим продвижением переговоров. Конечная цель – назначить на вторник, 13 октября, Межправительственную конференцию, на которой будут открыты кластеры.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Больше об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, восстанавливающей движение Украины в ЕС.

Стоит заметить, 6 октября Еврокомиссия приняла пакет предложений по внесению изменений в политики перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает для будущих членов ЕС.