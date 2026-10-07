Міністр оборони Словаччини: ми не сприймаємо Росію як загрозу

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк відкинув твердження міністра закордонних справ Німеччини про те, що найбільша загроза свободі європейського континенту походить із Москви.

Про це він сказав під час дебатів із колишнім послом НАТО Томашем Валашеком з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на каналі JOJ24, передає "Європейська правда".

За його словами, Росія також не сприймає Словаччину як загрозу.

"Я не погоджуюся з ним, оскільки ми не сприймаємо Росію як загрозу для Словаччини", – заявив Каліняк, коментуючи слова німецького міністра.

Цим він відреагував на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля, який під час візиту до Словаччини наприкінці вересня заявив, що найбільша загроза свободі європейського континенту походить із Москви.

Каліняк відстоював підхід уряду, який, за його словами, ґрунтується на підтримці добрих відносин та запобіганні ескалації конфліктів.

Каліняк визнав, що союзники можуть по-різному сприймати Росію через свій історичний досвід. Зокрема, він згадав країни Балтії та Польщу.

Однак, на його думку, різна оцінка загроз безпеці не означає, що Словаччина не повинна допомагати своїм союзникам.

"Коли в одного з наших союзників виникає проблема, ми, звісно, йдемо на допомогу й підтримуємо його тими ресурсами, які маємо в розпорядженні, що, по суті, ми вже робимо сьогодні", – сказав Каліняк.

Томаш Валашек розкритикував політику уряду в галузі безпеки. На його думку, прагнення налагодити добрі відносини з Росією не принесло Словаччині більшої безпеки чи поваги з боку Москви. Він також розкритикував заяви представників уряду на адресу західних союзників, зазначивши, що вони послаблюють міжнародні позиції Словаччини.

Нагадаємо, нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Президент Чехії Петр Павел обурився заявами Фіцо про статтю 5 НАТО.