Президент Чехії обурився заявами Фіцо про статтю 5 НАТО

Президент Чехії Петр Павел висловив застереження щодо заяв словацького прем’єра Роберта Фіцо про небажання "втягувати Словаччину у війну" через статтю 5 Договору НАТО.

Як пише "Європейська правда", слова Павела наводять České noviny.

Чеський президент вважає серйозною заяву Фіцо про те, що він не хоче, щоб Словаччина "стала частиною якогось військового конфлікту через якусь статтю 5".

"Це надзвичайно серйозне повідомлення, яке ми маємо сприймати серйозно і яке ми, безумовно, не повинні брати за приклад. Стаття 5 є однозначним виявом солідарності та взаємної відповідальності. Якщо хтось скаже, що радий бути членом НАТО, іншими словами, що НАТО нас захищає, але водночас не готовий долучитися у випадку, якщо буде атаковано когось іншого, то він не зрозумів значення слова "солідарність", – сказав чеський лідер.

Павел висловив сподівання, що Чехія "не піде цим шляхом".

Свої застереження через заяви Фіцо висловив також президент Словаччини Петер Пеллегріні. В інтерв’ю телеканалу Joj 24 він заявив, що країна не повинна ставити під сумнів свої зобов’язання перед союзниками.

"Ми не можемо подавати сигнал, що Словаччина у разі конфлікту триматиметься осторонь", – сказав Пеллегріні.

Він зауважив, що членство в НАТО пов’язане як з перевагами, так і з зобов’язаннями.

Нагадаємо, днями словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх.

Згодом Фіцо стверджував, що Захід понад чотири роки "марно підливав оливу вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.