Министр обороны Словакии: мы не рассматриваем Россию как угрозу

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк опроверг утверждение министра иностранных дел Германии о том, что самая большая угроза свободе европейского континента исходит из Москвы.

Об этом он заявил в ходе дебатов с бывшим послом НАТО Томашем Валашеком из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" на канале JOJ24, передает "Европейская правда".

По его словам, Россия также не воспринимает Словакию как угрозу.

"Я не согласен с ним, поскольку мы не воспринимаем Россию как угрозу для Словакии", – заявил Калиняк, комментируя слова немецкого министра.

Этим он отреагировал на заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля, который во время визита в Словакию в конце сентября заявил, что наибольшая угроза свободе европейского континента исходит из Москвы.

Калиняк отстаивал подход правительства, который, по его словам, основан на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликтов.

Калиняк признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта. В частности, он упомянул страны Балтии и Польшу.

Однако, по его мнению, разная оценка угроз безопасности не означает, что Словакия не должна помогать своим союзникам.

"Когда у одного из наших союзников возникает проблема, мы, конечно, спешим на помощь и поддерживаем его теми ресурсами, которые имеем в распоряжении, что, по сути, мы уже делаем сегодня", – сказал Калиняк.

Томаш Валашек раскритиковал политику правительства в сфере безопасности. По его мнению, стремление наладить хорошие отношения с Россией не принесло Словакии большей безопасности или уважения со стороны Москвы. Он также раскритиковал заявления представителей правительства в адрес западных союзников, отметив, что они ослабляют международные позиции Словакии.

Напомним, недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Президент Чехии Петр Павел возмутился заявлениями Фицо о статье 5 НАТО.