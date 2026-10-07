Майже половина українців – за інтеграцію української оборонної промисловості у програми ЄС

46,6% опитаних українців підтримують інтеграцію української оборонної промисловості у відповідні програми ЄС.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, повідомили "Європейській правді" в Центрі "Нова Європа", який замовив дослідження.

Респондентів запитали, наскільки вони підтримують інтеграцію оборонної промисловості України у програми ЄС з оборони та виробництва.

Найбільша група респондентів – 46,6% – підтримує інтеграцію української оборонної промисловості у програми ЄС, оскільки очікує збільшення масштабів виробництва та зміцнення самодостатності України.

Водночас 29,8% не впевнені у підтримці через ризик європейської бюрократії, а 18,3% виступають проти через можливу втрату Україною гнучкості та контролю над промисловістю.

Суспільний запит на інтеграцію передбачає збереження української суб’єктності, швидкості ухвалення рішень і контролю над ключовими виробничими активами.

Це ж опитування показало, що дві третини опитаних українців вбачають у Європейському Союзі надійного та довгострокового партнера у сфері безпеки та оборони.

Також збільшення військової допомоги Україні з боку ЄС є найважливішим для українців у контексті посилення безпекової і оборонної співпраці між нашою країною і блоком.