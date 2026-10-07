Почти половина украинцев – за интеграцию украинской оборонной промышленности в программы ЕС

46,6% опрошенных украинцев поддерживают интеграцию украинской оборонной промышленности в соответствующие программы ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, сообщили "Европейской правде" в Центре "Новая Европа", заказавшем исследование.

Респондентов спросили, насколько они поддерживают интеграцию оборонной промышленности Украины в программы ЕС по обороне и производству.

Наибольшая группа респондентов – 46,6% – поддерживает интеграцию украинской оборонной промышленности в программы ЕС, поскольку ожидает увеличения масштабов производства и укрепления самодостаточности Украины.

В то же время 29,8% не уверены в своей поддержке из-за риска европейской бюрократии, а 18,3% выступают против из-за возможной потери Украиной гибкости и контроля над промышленностью.

Общественный спрос на интеграцию предполагает сохранение украинской субъектности, оперативности принятия решений и контроля над ключевыми производственными активами.

Этот же опрос показал, что две трети опрошенных украинцев видят в Европейском Союзе надежного и долгосрочного партнера в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, увеличение военной помощи Украине со стороны ЕС является наиболее важным для украинцев в контексте укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны между нашей страной и блоком.