Сибіга про інцидент на кордоні Латвії і Білорусі: за цим стоїть Москва

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, Україна висловлює повну солідарність з Латвією у зв’язку з інцидентом на її кордоні з Білоруссю, де озброєні особи погрожували латвійським військовим під час супроводу мігрантів до кордону.

"Не помиліться: за цим стоїть Москва. Путін, за допомогою Лукашенка, навмисно використовує міграцію як зброю, щоб дестабілізувати Європу", – написав Сибіга.

Він додав, що це частина ширшої агресивної стратегії, за якою Росія та білоруський режим продовжують випробовувати безпеку Європи, все частіше вдаючись до диверсійних актів.

"Відповіддю має бути посилений тиск, зміцнення кордонів та посилена підтримка Збройних сил України – потужної сили, що захищає", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.