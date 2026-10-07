Сибига об инциденте на границе Латвии и Беларуси: за этим стоит Москва

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооруженными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам министра, Украина выражает полную солидарность с Латвией в связи с инцидентом на ее границе с Беларусью, где вооруженные лица угрожали латвийским военным во время сопровождения мигрантов к границе.

"Не заблуждайтесь: за этим стоит Москва. Путин с помощью Лукашенко намеренно использует миграцию как оружие, чтобы дестабилизировать Европу", – написал Сибига.

Он добавил, что это часть более широкой агрессивной стратегии, в рамках которой Россия и белорусский режим продолжают испытывать безопасность Европы, все чаще прибегая к диверсионным актам.

"Ответом должно стать усиление давления, укрепление границ и усиленная поддержка Вооруженных сил Украины – мощной защитной силы", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, на этой неделе агрессивные вооруженные сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Правительство Латвии во вторник приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции Vilkatis до 31 декабря.