Озброєний супровід мігрантів на кордоні з Білоруссю погрожував військовим Латвії

Цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Цього тижня група щонайменше з 20 нелегальних мігрантів під керівництвом супроводжуючих у масках намагалася незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон.

Латвійські військовослужбовці запобігли спробі перетину кордону, однак, на відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною.

Супровід нелегальних мігрантів був озброєний, погрожував військовослужбовцям, а також активно підбурював й гнав групу мігрантів у бік Латвії.

Через кілька годин після цього конфлікту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільний електрощит і вкрали камери, повідомив міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава. Вони повернулися на територію Білорусі до того, як встиг прибути підрозділ прикордонників.

"Білорусі слід усвідомлювати, що такі випадки можуть призвести до тяжчих наслідків для самої Білорусі", – заявив міністр.

Те, що сталося, підтверджує, що навмисні провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні триватимуть, а нелегальна міграція використовуватиметься як інструмент тиску на зовнішній кордон Латвії та водночас Європейського Союзу й НАТО, вважають збройні сили.

Військові продовжуватимуть надавати підтримку Державній прикордонній службі на кордонах Латвії з Білоруссю та Росією, щоб спільно реагувати на виклики, пов’язані з нелегальною міграцією, провокаціями та іншими гібридними загрозами.

Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.

Нагадаємо, через приплив нелегальних іммігрантів Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії посилює контроль на кордоні з Латвією.