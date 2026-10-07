У Польщі – напад з ножем у школі, щонайменше 7 поранених

Щонайменше семеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Інцидент стався в середу, 7 жовтня, на території Комплексу професійних шкіл № 4 в Остроленці. Як повідомляє місцевий портал e-Ostrołęka, молодий чоловік нібито напав з ножем на кількох людей.

На територію школи було направлено поліцію, пожежну службу та бригади швидкої медичної допомоги. До операції також залучили міські служби, відповідальні за кризове управління.

"Я можу підтвердити, що стався напад. Повідомлення надійшло приблизно об 11:00. Попередньо маємо інформацію про сім поранених, з яких двоє отримали серйозніші травми", – сказала Катажина Кухарська з Воєводського управління поліції в Радомі.

Місцеві ЗМІ інформували, що серед поранених, зокрема, є вчителька, яка отримала поранення в руку.

"Поліція затримала 19-річного учня цієї школи поблизу міського пляжу", – повідомила Катажина Кухарська.

Наразі мотиви дій юнака невідомі. Поліція з’ясовує точний перебіг нападу та обставини, за яких стався інцидент.

Мер Остроленки Павел Невядомський прокоментував інцидент. Він підтвердив, що ситуацію вдалося взяти під контроль, а зловмисника затримано. Він також повідомив, що Комплекс професійних шкіл № 4 було закрито.

Мер також видав розпорядження, щоб у всіх інших школах, які перебувають у віданні міста, не допускали на територію закладів сторонніх осіб.

Невядомський закликав учнів, батьків та працівників шкіл зберігати спокій та дотримуватися вказівок адміністрації та служб. Він також попросив не поширювати неперевірену інформацію.

Він також анонсував надання психологічної допомоги особам, які постраждали від цих подій. "Кожна людина, яка потребуватиме психологічної підтримки у зв’язку з цією подією, отримає таку допомогу", – запевнив мер Остроленки.

Нещодавно у школі Сташкова, що у Словаччині, учень вдарив гострим предметом двох вчителів та інших учнів; загинула одна вчителька.

У серпні у німецькому Бранденбурзі стався напад території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

Того ж місяця 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.