У Німеччині стався смертельний напад у школі, підозрюваного затримали

У німецькому Бранденбурзі сталася надзвичайна подія на території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

Про це пишуть Bild та Märkische Allgemeine, передає "Європейська правда".

Зазначається, що інцидент стався у Гозен-Ной-Циттау, що у Браденбурзі.

Попередньо, внаслідок нападу загинули 18-річна учениця школи та 30-річний чоловік, який начебто намагався зупинити нападника.

Також за даними німецьких ЗМІ, підозрюваним є 19-річний юнак, який міг бути колишнім хлопцем загиблої учениці.

Обставини інциденту поки що з'ясовують. На місці працюють численні поліцейські, рятувальники та медики. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 22 серпня 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Поліція Швеції з'ясовує, чи був підозрюваний учасником інтернет-спільнот, що пропагують насильство в навчальних закладах.

Через смертельний напад на школу у Фагерсті прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скасував передвиборчу промову у рамках кампанії напередодні парламентських виборів.