У Словаччині школяр напав з гострим предметом на учителів та учнів, одна людина загинула

У школі Сташкова, що у Словаччині, у вівторок учень вдарив гострим предметом двох вчителів та інших учнів; загинула одна вчителька.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

За попередніми даними, неповнолітній, озброєний гострим предметом, напав на вчителів та учнів. На місце події негайно направили дві машини швидкої допомоги та два рятувальні гелікоптери.

Троє людей отримали поранення, підтвердили у місцевій поліції. Учня та вчительку доставили до лікарні у критичному стані гелікоптером. Ще одна вчителька загинула від отриманих травм.

Поліція підтвердила, що розслідує інцидент як підозру у насильницькому злочині. "Ситуація під контролем, і наразі нікому не загрожує безпосередня небезпека", – йдеться у заяві правоохоронців.

Міністри внутрішніх справ, освіти та охорони здоров’я прямують на місце події.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи інцидент, висловив співчуття рідним загиблої та постраждалих.

"Школи повинні бути безпечним місцем для наших дітей, інакше у нас не буде майбутнього…Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією і готові надати всю необхідну підтримку", – додав Фіцо у соцмережах.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні наголосив, що цей інцидент "є серйозним застереженням для всього нашого суспільства".

"Тому ми всі маємо ще ретельніше дбати про те, яку атмосферу ми створюємо в суспільстві. Нам потрібно більше спокою, поваги та взаємоповаги – особливо там, де ростуть наші діти", – написав він.

У серпні у німецькому Бранденбурзі стався напад території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

Того ж місця 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Поліція Швеції з'ясовує, чи був підозрюваний учасником інтернет-спільнот, що пропагують насильство в навчальних закладах.