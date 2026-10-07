По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, на территории Комплекса профессиональных школ № 4 в Остроленке. Как сообщает местный портал e-Ostrołęka, молодой человек якобы напал с ножом на нескольких человек.

На территорию школы были направлены полиция, пожарная служба и бригады скорой медицинской помощи. К операции также привлекли городские службы, ответственные за кризисное управление.

"Я могу подтвердить, что произошло нападение. Сообщение поступило примерно в 11:00. Предварительно у нас есть информация о семи раненых, из которых двое получили более серьезные травмы", – сказала Катажина Кухарская из Воеводского управления полиции в Радоме.

Местные СМИ сообщили, что среди раненых, в частности, есть учительница, получившая ранение в руку.

"Полиция задержала 19-летнего ученика этой школы возле городского пляжа", – сообщила Катажина Кухарская.

На данный момент мотивы действий молодого человека неизвестны. Полиция выясняет точный ход нападения и обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Мэр Остроленки Павел Невядомский прокомментировал инцидент. Он подтвердил, что ситуацию удалось взять под контроль, а злоумышленник задержан. Он также сообщил, что Комплекс профессиональных школ № 4 сейчас закрыт.

Мэр также издал распоряжение, чтобы во всех остальных школах, находящихся в ведении города, не допускали на территорию учебных заведений посторонних лиц.

Невядомский призвал учеников, родителей и работников школ сохранять спокойствие и следовать указаниям администрации и служб. Он также попросил не распространять непроверенную информацию.

Он также объявил об оказании психологической помощи лицам, пострадавшим от этих событий. "Каждый человек, нуждающийся в психологической поддержке в связи с этим событием, получит такую помощь", – заверил мэр Остроленки.

Недавно в школе Сташкова в Словакии ученик ударил острым предметом двух учителей и других учеников; погибла одна учительница.

В августе в немецком Бранденбурге произошло нападение на территории частной школы; по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, а подозреваемый был задержан.

В том же месяце 18-летний юноша, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.