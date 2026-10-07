ЄС закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі

Європейський Союз вважає останні атаки Росії на комерційні судна в Чорному морі неприйнятними, і на запит Румунії та Болгарії передасть їм супутникові знімки вказаних морських ділянок.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд у середу, 7 жовтня.

ЄС наголошує, що Росія створює загрози морській безпеці й судноплавству в Чорному морі.

"Останні атаки на комерційні судна в Чорному морі, завантажені пшеницею, є абсолютно неприйнятними. Те, що агресивна війна Росії проти України також проявляється в Чорному морі, створює серйозні загрози морській безпеці та свободі судноплавства", – заявив Віганд.

Він закликав Росію "припинити всі дії, які ставлять під загрозу міжнародне судноплавство та життя моряків, а також повернутися до дотримання Конвенції ООН з морського права".

Речник повідомив, що Європейське агентство морської безпеки запропонувало свою підтримку румунській та болгарській владі відповідно до своєї ролі у наданні на європейському рівні підтримки у сфері морської безпеки та ситуаційної обізнаності.

"І Румунія, і Болгарія запросили супутникові знімки для посилення ситуаційної обізнаності після атак, і наразі ми надаємо ці знімки", – повідомив Крістіан Віганд.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Це другий подібний інцидент за два дні: 5 жовтня поблизу румунського узбережжя судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.