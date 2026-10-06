Зеленський: судна у водах Болгарії атакувала Росія, ВМС України вже контактує з болгарами

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, "сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна, одне затонуло, а інше отримало значні пошкодження".

"Ми співчуваємо всім, хто постраждав. Українські Сили оборони жодних операцій у цьому районі моря не проводили, ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна уточнила всі дані з болгарською стороною.

"Наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися", – заявив президент.

Він нагадав, що напередодні було уражено судно у водах Румунії.

"Тепер – Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають у Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів, постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь", – сказав Зеленський.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Прем’єра Болгарії Румен Радев повідомив, що одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через атаку дронів на судна у виключній економічній зоні Болгарії.