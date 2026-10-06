Два торговельних судна зазнали атаки дронами біля берегів Болгарії

У виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна; країна проводить операцію з порятунку екіпажів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє болгарське видання Nova.

За попередніми даними, мішенями атак стали два торгові судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Зазначається, що судно ALFA WATAN зазнало критичних структурних пошкоджень і затонуло на схід від узбережжя Болгарії. Поки що немає офіційної інформації про долю екіпажу.

На борту моторного судна ABLE внаслідок атаки спалахнула пожежа. Увесь екіпаж у складі 18 осіб було успішно евакуйовано на болгарський пором DIOSCURIA.

Серед врятованих були поранені, яким надано першу допомогу безпосередньо на борту порома. Болгарський екіпаж та чергові рятувальні підрозділи координують їхню термінову евакуацію до медичних закладів на узбережжі.

У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду з представниками державних інституцій. У ній візьмуть участь представники міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, навколишнього середовища та водних ресурсів, президентської адміністрації та служб безпеки.

У зв’язку з атакою дронів на два кораблі президентка Іліяна Йотова скасувала візит до Велико-Тирново.

Зазначається, що це перший подібний інцидент у виключній економічній зоні Болгарії.

Подібний інцидент стався напередодні у Чорному морі поблизу румунського узбережжя: судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що по судну, яке перевозило кукурудзу, вдарили два російські дрони. Станом на зараз відомо, що загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.