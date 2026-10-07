ЕС призвал Россию прекратить атаки на коммерческие суда в Черном море

Европейский Союз считает последние атаки России на коммерческие суда в Черном море неприемлемыми и по запросу Румынии и Болгарии передаст им спутниковые снимки указанных морских участков.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в среду, 7 октября.

ЕС подчеркивает, что Россия создает угрозы морской безопасности и судоходству в Черном море.

"Последние атаки на коммерческие суда в Черном море, загруженные пшеницей, являются абсолютно неприемлемыми. То, что агрессивная война России против Украины также проявляется в Черном море, создает серьезные угрозы морской безопасности и свободе судоходства", – заявил Виганд.

Он призвал Россию "прекратить все действия, которые ставят под угрозу международное судоходство и жизни моряков, а также вернуться к соблюдению Конвенции ООН по морскому праву".

Представитель сообщил, что Европейское агентство морской безопасности предложило свою поддержку румынским и болгарским властям в соответствии со своей ролью в предоставлении на европейском уровне поддержки в сфере морской безопасности и ситуационной осведомленности.

"И Румыния, и Болгария запросили спутниковые снимки для усиления ситуационной осведомленности после атак, и в настоящее время мы предоставляем эти снимки", – сообщил Кристиан Виганд.

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Это второй подобный инцидент за два дня: 5 октября вблизи румынского побережья судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было поражено дронами. Известно как минимум об одном погибшем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку осуществила Россия.