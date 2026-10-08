Прем’єр Грузії каже, що Україна і Молдова випереджають його країну лише за негативом

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що якщо Молдова та Україна в чомусь і випереджають Грузію, то виключно за негативними показниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Так глава уряду Грузії прокоментував затвердження Єврокомісією підготовчих документів до розширення, які стосуються чотирьох країн-кандидатів: України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос у цьому зв’язку зазначила, що Грузія залишається кандидатом "лише на папері" і що вона хотіла б бачити країну "на тому ж рівні, на якому перебувають Молдова та Україна".

"Якщо Молдова та Україна в чомусь і випереджають Грузію, то виключно за негативними показниками. Не дай Боже нам обійти Молдову та Україну в цьому. У нас свій шлях. Наш шлях – це мир та економічний розвиток, і ми неодмінно продовжимо йти ним", – заявив Кобахідзе.

За словами прем’єра, у Тбілісі хотіли б бачити "справедливий, правильний і здоровий підхід" з боку Єврокомісії.

"Ми чітко визначили наші політичні наміри та волю, що означає продовження шляху до євроінтеграції. Ви знаєте, що 90 % зобов’язань за Угодою про асоціацію вже виконано. Ми сумлінно виконуємо свої зобов’язання. Ви знаєте, яка ситуація в Грузії – наскільки ми випереджаємо, на 1000 кроків, як Україну, так і Молдову та інші країни-кандидати. Решта – це вже питання здорового ставлення. Якщо Єврокомісія проявить здорове ставлення до Грузії, у такому разі європейська інтеграція триватиме безперешкодно", – заявив він.

У Грузії, яка є формально залишається кандидатом на членство в ЄС, у 2024 році пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії, а також Європарламент.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Тбілісі критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".