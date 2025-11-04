Єврокомісарка Кос: Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою"

Дії грузинської влади спричинили серйозний відхід від демократії у Грузії, що фактично призупинило європейський шлях цієї держави.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи звіт з розширення ЄС у Європарламенті в Брюсселі 4 листопада, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Грузія є державою-кандидатом на вступ до ЄС лише формально, реальна ситуація в державі демонструє відкат від демократії, вважає єврокомісарка з розширення.

"У Грузії ситуація різко погіршилася, відбувається серйозний відкат демократії… Комісія вважає, що Грузія є країною-кандидатом лише за назвою", – заявила Кос євродепутатам.

У тексті аналітичного документа (комунікації) 2025 року щодо політики розширення ЄС, затвердженого Європейською комісією 4 листопада 2025 року, який є в розпорядженні "Європейської правди", також наголошується, що "курс дій грузинської влади ставить під загрозу європейський шлях країни та де-факто призупинив процес вступу".

"У грудні 2024 року Європейська рада висловила жаль з приводу рішення уряду Грузії призупинити процес вступу країни до ЄС до 2028 року. Відтоді ситуація суттєво погіршилася", – переконані у Єврокомісії.

Комунікація Єврокомісії наголошує, що "Грузія зазнала серйозного відкату демократії, відбувається швидка ерозія верховенства права", а основні права населення Грузії жорстко обмежуються.

"Системні та послідовні репресивні дії влади – зокрема, ухвалення законодавства, що звужує громадянський простір і фундаментальні права, обмеження діяльності незалежних медіа, переслідування осіб з-поміж ЛГБТ-спільноти, надмірне застосування сили правоохоронними органами повністю безкарно, та ворожа риторика щодо ЄС – різко контрастують із цінностями Європейського Союзу та поведінкою, якої очікують від країни-кандидата", – йдеться в документі.

Також наголошується, що інституції, покликані забезпечувати верховенство права, були використані у партійних інтересах, що підриває їхню доброчесність.

"Влада не вжила жодних заходів, щоб змінити курс і повернути країну на європейський шлях. Ув’язнення провідних опозиційних діячів, а також оголошення керівною партією наміру заборонити певні опозиційні партії та пов’язаних із ними осіб становить прямий напад на демократичний плюралізм", – констатували у Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах.

Тим не менш, у Єврокомісії застерігають: Україна повинна уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

Про те, як рух України до ЄС був оцінений у звіті про розширення рік тому, читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Рейтинг Євроінтеграції-2024. Від "корупції" до телемарафону: як ЄС оцінює готовність України до вступу.