Премьер Грузии заявляет, что Украина и Молдова опережают его страну лишь по негативу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если Молдова и Украина в чём-то и опережают Грузию, то исключительно по негативным показателям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Так глава правительства Грузии прокомментировал утверждение Еврокомиссией подготовительных документов к расширению, касающихся четырех стран-кандидатов: Украины, Молдовы, Албании и Черногории. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в этой связи отметила, что Грузия остается кандидатом "только на бумаге" и что она хотела бы видеть страну "на том же уровне, на котором находятся Молдова и Украина".

"Если Молдова и Украина в чём-то и опережают Грузию, то исключительно по негативным показателям. Не дай Бог нам обойти Молдову и Украину в этом. У нас свой путь. Наш путь – это мир и экономическое развитие, и мы непременно продолжим идти по нему", – заявил Кобахидзе.

По словам премьера, в Тбилиси хотели бы видеть "справедливый, правильный и здравый подход" со стороны Еврокомиссии.

"Мы четко определили наши политические намерения и волю, что означает продолжение пути к евроинтеграции. Вы знаете, что 90 % обязательств по Соглашению об ассоциации уже выполнено. Мы добросовестно выполняем свои обязательства. Вы знаете, какова ситуация в Грузии – насколько мы опережаем, на 1000 шагов, как Украину, так и Молдову и другие страны-кандидаты. Остальное – это уже вопрос здравого подхода. Если Еврокомиссия проявит здравый подход к Грузии, в таком случае европейская интеграция будет проходить беспрепятственно", – заявил он.

В Грузии, которая формально остается кандидатом на членство в ЕС, в 2024 году прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии, а также Европарламент.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Тбилиси подвергается наибольшей критике. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".