Словаччина повертає військового аташе до Росії вперше за 4 роки

Словаччина та Росія відновлюють взаємообмін військовими аташе вперше від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну; в словацькій опозиції розкритикували це рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Під час свого травневого візиту до Москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на переговорах із російським правителем Владіміром Путіним пообіцяв відновити військово-дипломатичні відносини між двома країнами. В рамках цих домовленостей країни відновлюють взаємообмін військовими аташе після чотирирічної перерви.

Уряд Фіцо вже відправив двох військових офіцерів до Москви, водночас у Братиславі очікується прибуття російського аташе.

Востаннє російський військовий аташе виконував обов’язки у Словаччині чотири роки тому. Тодішнього офіцера, Сергєя Соломасова, уряд Едуарда Гегера вислав з країни разом з іншими російськими дипломатами після того, як Росія вторглася в Україну. Ім’я Соломасова також фігурувало у справі про шпигунство – він підкупив Богуша Гарбара, співробітника порталу Hlavné správy, який за його вказівкою поширював дезінформацію.

За останніми даними, новим російським військовим аташе у Братиславі може стати 46-річний Максим Вережан. Офіцер військово-морського флоту раніше служив у російському посольстві в Римі, а останні роки провів у Москві.

Словаччина вже призначила своїх військових представників у Москві. Посаду військового аташе обійме бригадний генерал Славомір Ставіарський, а його заступником стане полковник Іво Гахір.

Депутат від партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валашек розкритикував рішення уряду відновити військово-дипломатичні контакти з РФ. На його думку, обмін військовими аташе насамперед вигідний Росії, оскільки словацький представник, ймовірно, не матиме доступу до важливої інформації в Москві.

Водночас, за словами депутата, російський військовий аташе може отримати можливість брати участь у дезінформаційних операціях та операціях з впливу в Словаччині, розпалювати суспільні напруження, а також впливати на формування громадської думки щодо Росії.

Опозиційний політик також припускає, що відновлення військових відносин насправді могло бути ініційоване Москвою, а словацький уряд просто прийняв цю пропозицію.

Тим часом словацьке Міністерство закордонних справ обґрунтувало повернення військових аташе тим, що уряд прагне налагодити прагматичні відносини з Росією.

Нещодавно міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава не сприймає Росію як загрозу.

Нагадаємо, словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також писали, що у Словаччині опозиція вимагає від уряду та прем’єр-міністра Роберта Фіцо пояснень щодо інформації німецьких ЗМІ, які пов’язують спробу нападу на українського виробника дронів у Пряшеві з російською військовою розвідкою.