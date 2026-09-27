У Словаччині закликали уряд розслідувати слід РФ у спробі підпалу українського виробника дронів

Словацька опозиція вимагає від уряду та прем’єр-міністра Роберта Фіцо пояснень щодо інформації німецьких ЗМІ, які пов’язують спробу нападу на українського виробника дронів у Пряшеві з російською військовою розвідкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Pravda.

Опозиційні депутати у Словаччині вимагають роз’яснень від уряду та скликання Ради безпеки після того, як німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що за спробою підпалу на підприємстві української оборонної компанії Skyeton поблизу Пряшева може стояти Головне управління Генерального штабу ЗС Росії.

"Абсолютно неприйнятно, що про російський слід у замаху в Словаччині ми дізнаємося саме так, а не від голови уряду. Так само неприйнятно, що досі не було скликано Раду безпеки щодо цієї справи", – заявив депутат від опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валашек.

За його словами, Фіцо відмовився від захисту та оборони Словаччини, тому "Прогресивна Словаччина" закликає його виступити перед громадськістю та прокоментувати ці висновки від ЗМІ.

У разі підтвердження російського сліду партія вимагає негайного притягнення до відповідальності Російської Федерації, зокрема, видворення всіх російських розвідників, які діють у країні під дипломатичним прикриттям.

Партія "Християнсько-демократичний рух" вимагає скликання Ради безпеки Словаччини та позачергового засідання Спеціального контрольного комітету Національної ради Словаччини для перевірки діяльності Словацької інформаційної служби (SIS).

Депутат Франтішек Майерський закликає керівництво SIS надати конкретну інформацію про справу та дії словацьких силових структур.

"Керівництво SIS має пояснити, що воно знало про цю мережу та яких заходів вжило", – зазначив Майерський.

Голова "Християнсько-демократичного руху" Мілан Майерський наголосив, що політика безпеки держави не може керуватися політичними симпатіями уряду до окремих країн.

"Якщо наші союзники викривають операції іноземної держави, які сягають аж до нашої території, уряд повинен діяти професійно та у тісній співпраці з ними. Безпека Словаччини має бути понад зовнішньополітичними симпатіями Роберта Фіцо", – заявив політик.

Депутатка Вероніка Ремішова з партії "За людей" закликає прем’єр-міністра негайно скликати Раду безпеки, назвавши цю інформацію "надзвичайно серйозною".

"Викликає занепокоєння те, що через явну політику колабораціонізму уряду Фіцо Словаччина перетворюється на лігво російських терористичних і диверсійних угруповань. Поки наш уряд активно розбивав мережі російських агентів, заарештовував людей, які працювали на російські спецслужби, та висилав небажаних членів російської дипломатичної місії, Фіцо ходить кланятися Путіну. І це є одним із природних наслідків", – сказала Ремішова.

Голова Словацької інформаційної служби Павел Гашпар закликав опозиційних політиків та ЗМІ до стриманості при поширенні інформації про масштаби діяльності російських розвідувальних служб на території Словаччини.

"Саму інформацію не підтвердили навіть німецькі органи безпеки та слідства", – зазначив він.

За його словами, SIS надасть громадськості додаткову інформацію, коли вдасться підтвердити походження нападу або виключити можливість того, що це була так звана операція під фальшивим прапором.

У серпні словацька поліція заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів у східній частині країни, а також затримала трьох іноземців, яких підозрюють у цій спробі.

Згодом виявилося, що спроба підпалу заводу з виробництва дронів у Словаччині стосувалась українського виробника дронів Skyeton, а затримані підозрювані є громадянами України та Латвії.

Джерела в західних розвідках повідомили нещодавно, що Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.