Словакия возвращает военного атташе в Россию впервые за 4 года

Словакия и Россия возобновляют обмен военными атташе впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину; в словацкой оппозиции раскритиковали это решение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Во время своего майского визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с российским правителем Владимиром Путиным пообещал возобновить военно-дипломатические отношения между двумя странами. В рамках этих договоренностей страны возобновляют обмен военными атташе после четырехлетнего перерыва.

Правительство Фицо уже отправило двух военных офицеров в Москву, в то же время в Братиславе ожидается прибытие российского атташе.

Последний раз российский военный атташе исполнял обязанности в Словакии четыре года назад. Тогдашнего офицера, Сергея Соломасова, правительство Эдуарда Гегера выслало из страны вместе с другими российскими дипломатами после того, как Россия вторглась в Украину. Имя Соломасова также фигурировало в деле о шпионаже – он подкупил Богуша Гарбара, сотрудника портала Hlavné správy, который по его указанию распространял дезинформацию.

По последним данным, новым российским военным атташе в Братиславе может стать 46-летний Максим Вережан. Офицер военно-морского флота ранее служил в российском посольстве в Риме, а последние годы провел в Москве.

Словакия уже назначила своих военных представителей в Москве. Должность военного атташе займет бригадный генерал Славомир Ставиарский, а его заместителем станет полковник Иво Гахир.

Депутат от партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валашек раскритиковал решение правительства возобновить военно-дипломатические контакты с РФ. По его мнению, обмен военными атташе в первую очередь выгоден России, поскольку словацкий представитель, вероятно, не будет иметь доступа к важной информации в Москве.

В то же время, по словам депутата, российский военный атташе может получить возможность участвовать в дезинформационных операциях и операциях по оказанию влияния в Словакии, разжигать общественные напряжения, а также влиять на формирование общественного мнения в отношении России.

Оппозиционный политик также предполагает, что возобновление военных отношений на самом деле могло быть инициировано Москвой, а словацкое правительство просто приняло это предложение.

Между тем словацкое Министерство иностранных дел обосновало возвращение военных атташе тем, что правительство стремится наладить прагматичные отношения с Россией.

Недавно министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава не воспринимает Россию как угрозу.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также сообщалось, что в Словакии оппозиция требует от правительства и премьер-министра Роберта Фицо объяснений по поводу информации немецких СМИ, связывающих попытку нападения на украинского производителя дронов в Прешове с российской военной разведкой.