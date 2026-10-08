Рубіо: наразі нема перспектив врегулювання війни в Україні шляхом переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".

Про це він сказав в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini, передає "Європейська правда".

Держсекретар США вважає, що війна Росії проти України опинилася "у стратегічному глухому куті", з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, або шляхом ескалації.

Рубіо визнав, що дипломатичні зусилля зазнають невдачі, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає ці вимоги.

"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", – сказав дипломат.

Рубіо запевнив, що Сполучені Штати і надалі готові "відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного вирішення". Водночас він висловив занепокоєння через можливу ескалацію війни.

"Лише вчора відбулися нові напади на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю", – зазначив держсекретар.

Крім того, додав він, є чіткі ознаки того, що Росія має намір скористатися наближенням зими, щоб знищити українську електромережу та змусити її до капітуляції. Рубіо також згадав, що Україна своєю чергою посилила здатність завдавати ударів великої дальності вглиб російської території.

"Отже, ми поділяємо занепокоєння – яке охоплює весь світ – щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу... І якщо з’явиться будь-яка можливість – тобто якщо існуватиме ймовірність врегулювання шляхом переговорів – ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні", – підсумував Рубіо.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні. Раніше ЗМІ писали, що представники США, України та РФ можуть зустрітися у жовтні в Абу-Дабі, щоб обговорити можливість часткового припинення вогню, зокрема взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала чотири пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту і США та готова до різних варіантів перемир’я з Росією.