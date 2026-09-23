Рубіо: США спробують досягти енергетичного перемир’я між Україною та Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.

Про це він сказав на пресконференції у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що досягнути енергетичного перемир’я складно, оскільки і Росія, і Україна визначили удари по енергетиці одне одного як стратегічну мету.

"Українці завдають шкоди росіянам, завдаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей", – заявив дипломат.

"Ось чому не так просто зненацька сказати: "Давайте домовимося", – додав Рубіо.

Водночас, за словами держсекретаря, енергетичне перемир’я було б вигідним і для України, і для Росії.

"Гадаю, якщо запитати президента Зеленського, він ствердить, що здатність захистити свою електромережу лежить в основі їхніх інтересів. І саме в цьому ми можемо допомогти шляхом укладення угоди. І, очевидно, російська сторона стикається з ударами, яких раніше не було, глибоко на території Росії та проти ключових галузей промисловості", – пояснив він.

Рубіо додав, що США вважають важливим досягнення "обмеженого перемир’я" між сторонами та продовжуватимуть свої зусилля.

"Я вважаю, що це те, у що варто вкладати зусилля, намагаючись досягти цього, бо, на мою думку, це було б вигідним для світу та вигідним для обох країн…І я вважаю, що ми готові, якщо зможемо, відіграти позитивну роль у тому, щоб це стало можливим", – заявив дипломат.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.

На початку зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить з ним удари по російських НПЗ.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп вже закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.