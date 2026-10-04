Зеленський висловився щодо тристоронньої зустрічі США-Україна-РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, пише кореспондентка "Європейська правда".

Раніше ЗМІ писали, що представники США, України та РФ можуть зустрітися у жовтні в Абу-Дабі, щоб обговорити можливість часткового припинення вогню, зокрема взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зеленського попросили прокоментувати таку потенційну можливість.

"Я не можу всіма деталями. Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американської групи. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч", – відповів український президент.

Він зазначив, що 3 жовтня підтвердив, що до кінця жовтня українська сторона готова підтримати таку зустріч.

"Тут немає нової інформації, ми відкриті до ОАЕ або до іншої країни запропоновано американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російській стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь", – додав Зеленський.

За даними ЗМІ, Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

Як писала "ЄвроПравда", президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ в односторонньому порядку припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.