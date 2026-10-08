Рубио: пока нет перспектив урегулирования войны в Украине путем переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров "недостижимо".

Об этом он заявил в интервью греческому изданию Kathimerini, передает "Европейская правда".

Госсекретарь США считает, что война России против Украины оказалась "в стратегическом тупике", из которого можно выйти либо путем переговоров, либо путем эскалации.

Рубио признал, что дипломатические усилия терпят неудачу, поскольку Россия требует полного контроля над Донбассом, а Украина отвергает эти требования.

"На данный момент не видно перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", – сказал дипломат.

Рубио заверил, что Соединенные Штаты и впредь готовы "играть конструктивную роль в достижении дипломатического решения". В то же время он выразил обеспокоенность возможной эскалацией войны.

"Буквально вчера произошли новые нападения на суда в Чёрном море в виде скоординированной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы обеспокоены возможностью проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под контроля", – отметил госсекретарь.

Кроме того, добавил он, есть явные признаки того, что Россия намерена воспользоваться приближением зимы, чтобы уничтожить украинскую электросеть и заставить ее капитулировать. Рубио также упомянул, что Украина в свою очередь усилила возможности наносить удары на большие расстояния вглубь российской территории.

"Мы разделяем обеспокоенность – охватывающую весь мир – по поводу возможности эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы, как и прежде, готовы содействовать этому процессу... И если появится какая-либо возможность – то есть если будет вероятность урегулирования путем переговоров – мы действительно верим, что это пойдет на пользу как России, так и Украине", – подытожил Рубио.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне. Ранее СМИ писали, что представители США, Украины и РФ могут встретиться в октябре в Абу-Даби, чтобы обсудить возможность частичного прекращения огня, в частности взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США и готова к различным вариантам перемирия с Россией.