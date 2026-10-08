У Польщі затримали підлітка за планування нападу у школі

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський розповів, що паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Польські правоохоронці затримали 17-річного хлопця, перш ніж він встиг заподіяти шкоду – як він сам заявляв – на території школи.

"У цього 17-річного підлітка було знайдено два ножі, упаковані таким чином, щоб здійснити напад такого типу. На вилучених електронних носіях було знайдено всю інформацію, яку він шукав в інтернеті. Він шукав інформацію про те, як саме організувати подібну криваву подію", – пояснив Кервінський.

"Він перебуває під вартою поліції. Вдалося запобігти потенційній трагедії", – додав міністр.

Поліція пояснила у повідомленні, що співробітників з Серпця попередив вчитель, який дізнався про погрози 17-річного підлітка від учнів.

"Поліцейські з Кримінального відділу районного управління поліції в Серпці відреагували негайно. Вже через кілька годин, рано-вранці в середу, 7 жовтня 2026 року, вони увійшли до квартири підлітка й затримали його", – повідомили правоохоронці.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

Національний прокурор Польщі Даріуш Корнелюк заявив, що юнак, який міг поранити ножем людей у школі в місті Остроленка, мав у портфелі саморобний вибуховий пристрій.