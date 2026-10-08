В Польше задержали подростка за планирование нападения в школе

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский сообщил, что параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду также прошла полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Польские правоохранители задержали 17-летнего юношу, прежде чем он успел нанести вред – как он сам заявлял – на территории школы.

"У этого 17-летнего подростка были обнаружены два ножа, упакованные таким образом, чтобы совершить нападение подобного рода. На изъятых электронных носителях была найдена вся информация, которую он искал в интернете. Он искал информацию о том, как именно организовать подобное кровавое событие", – пояснил Кервинский.

"Он находится под стражей в полиции. Удалось предотвратить потенциальную трагедию", – добавил министр.

Полиция пояснила в сообщении, что сотрудников из Серпца предупредил учитель, который узнал об угрозах 17-летнего подростка от учеников.

"Полицейские из криминального отдела районного управления полиции в Серпце отреагировали немедленно. Уже через несколько часов, ранним утром в среду, 7 октября 2026 года, они вошли в квартиру подростка и задержали его", – сообщили правоохранители.

Накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Национальный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что у юноши, который мог ранить ножом людей в школе в городе Остроленка, в портфеле находилось самодельное взрывное устройство.