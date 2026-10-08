Прем’єра Угорщини допитали у справі про "вкрадений" телефон

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр з’явився до Центральної слідчої прокуратури для допиту у справі про крадіжку мобільного телефона.

Про це посадовець повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Ввечері 7 жовтня угорський прем’єр прибув до Центральної слідчої прокуратури, щоб дати свідчення щодо подій 21 червня 2024 року. Тоді в одному із розважальних закладів Будапешта Мадяр вступив у суперечку з чоловіком, який знімав його на відео. Політик вирвав телефон з рук чоловіка та кинув його в Дунай. Пізніше телефон витягли з води водолази.

Мадяр заявив, що під час допиту дав короткі показання та не визнав себе винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у вересні парламент Угорщини проголосував за зняття недоторканності з прем’єр-міністра Петера Мадяра, щодо якого може бути порушено справу про крадіжку мобільного телефона.

Сам Мадяр після інциденту у червні 2024 року заявляв, що чоловік, який знімав його на телефон, був "оплаченим провокатором від "Фідес". За його словами, чоловік провокував конфлікт, знімав відвідувачів клубу без їхньої згоди та погрожував йому.

Мадяр раніше визнавав, що забрав у чоловіка телефон, але стверджував, що зробив це після тривалих провокацій. Він також заявляв, що події були зафіксовані на відео, і перепросив усіх, кого міг образити своїми діями.