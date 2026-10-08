Премьера Венгрии допросили по делу об "украденном" телефоне

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр явился в Центральную следственную прокуратуру для допроса по делу о краже мобильного телефона.

Об этом чиновник сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Вечером 7 октября венгерский премьер прибыл в Центральную следственную прокуратуру, чтобы дать показания о событиях 21 июня 2024 года. Тогда в одном из развлекательных заведений Будапешта Мадьяр вступил в перепалку с мужчиной, снимавшим его на видео. Политик вырвал телефон из рук мужчины и бросил его в Дунай. Позже телефон извлекли из воды водолазы.

Мадьяр заявил, что во время допроса дал краткие показания и не признал себя виновным в совершении преступления.

Напомним, в сентябре парламент Венгрии проголосовал за снятие неприкосновенности с премьер-министра Петера Мадьяра, в отношении которого может быть возбуждено дело о краже мобильного телефона.

Сам Мадьяр после инцидента в июне 2024 года заявлял, что мужчина, снимавший его на телефон, был "оплаченным провокатором от "Фидес". По его словам, мужчина провоцировал конфликт, снимал посетителей клуба без их согласия и угрожал ему.

Мадьяр ранее признавал, что забрал у мужчины телефон, но утверждал, что сделал это после длительных провокаций. Он также заявлял, что события были зафиксированы на видео, и извинился перед всеми, кого мог оскорбить своими действиями.