Прем’єра Угорщини позбавили імунітету у справі про "крадіжку" телефона

Парламент Угорщини у понеділок проголосував за зняття недоторканності з прем’єр-міністра Петера Мадяра, щодо якого може бути порушено справу про крадіжку мобільного телефона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Національна асамблея 139 голосами "за", без утримань та голосів "проти", призупинила імунітет Мадяра, проти якого може бути розпочато розслідування за підозрою у крадіжці.

Йдеться про інцидент, який стався у червні 2024 року через два тижні після виборів до Європейського парламенту. Мадяр вступив у суперечку з чоловіком, який знімав його на відео в одному з клубів Будапешта. Політик раптово вирвав телефон з рук чоловіка та кинув його в Дунай. Пізніше телефон витягли з води за допомогою водолазів.

Головна прокуратура у вересні 2024 року звернулася до Європейського парламенту з проханням про зняття імунітету з політика, однак отримала відмову.

Після того як у травні Мадяр став членом угорського парламенту, розслідування було відновлено, і прокуратура звернулася до Національної асамблеї з проханням про позбавлення депутата імунітету.

Мадяр раніше визнавав, що забрав у чоловіка телефон, але стверджував, що зробив це після тривалих провокацій. Він також заявляв, що події були зафіксовані на відео, і перепросив усіх, кого міг образити своїми діями.

Перед голосуванням за зняття імунітету у понеділок Мадяр повторив, що він не скоїв злочину і зараз вчинив би так само. Він попросив членів своєї фракції зняти з нього недоторканність.