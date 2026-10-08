Санду: Молдова готова прийняти новий потік біженців з України взимку

Молдова готова прийняти новий потік біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться з важкою гуманітарною ситуацією.

Про це 8 жовтня заявила президентка Мая Санду на Moldova Security Forum у Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За її словами, країна готова прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки.

"З 2022 року до Молдови приїхало понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій дім. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватиме безпеки", – сказала Санду.

На запитання, чи готова Молдова до нового потоку біженців, Дорін Речан відповів, що влада "розглядає такий сценарій". "Так, це входить у наші плани. Молдова має досвід реагування на надзвичайні ситуації", – сказав він.

Речан зазначив, що підготовка не обмежується гуманітарною допомогою. За його словами, електромережі Молдови та України пов’язані між собою, тому Молдові також "необхідно готуватися до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою".

"Ми діятимемо за всіма цими напрямками: гуманітарним, логістичним, а також енергетичним", – заявив Речан.

Його також запитали, чи зможе Молдова постачати електроенергію Україні, якщо російські удари зруйнують українську енергосистему. Речан відповів, що "сама Молдова не зможе забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії". При цьому, за його словами, через Молдову може проходить електроенергія з Румунії.

Представниця Євросоюзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС продовжуватиме підтримувати українську енергосистему. Зокрема, Євросоюз постачатиме Україні генератори, щоб не допустити найгіршого сценарію.

За її словами, з 2022 року ЄС допомагає Молдові зміцнювати можливості щодо прийому українських біженців. При цьому Длоухі-Суліга не уточнила, чи готує Євросоюз окремий план підтримки Молдови та інших країн, які можуть прийняти новий потік біженців цієї зими.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Бартош Гродецький нещодавно заявив, що країна вже має досвід прийому біженців з України, але сподівається, що нової хвилі не буде.

Як повідомлялося, впродовж останніх 12 місяців понад 30% українських біженців у Польщі зіштовхувалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.