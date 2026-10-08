Санду: Молдова готова принять новый поток беженцев из Украины зимой

Молдова готова принять новый поток беженцев, если этой зимой Украина столкнется с тяжелой гуманитарной ситуацией.

Об этом 8 октября заявила президент Мая Санду на Moldova Security Forum в Кишиневе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По ее словам, страна готова принять столько людей, сколько потребуется.

"С 2022 года в Молдову прибыло более 1 млн украинцев, спасающихся от войны, а около 100 тыс. нашли здесь свой дом. Если этой зимой в Украине будет так же тяжело, как ожидает весь мир, мы готовы принять столько людей, сколько потребуется", – сказала Санду.

На вопрос, готова ли Молдова к новому потоку беженцев, Дорин Речан ответил, что власти "рассматривают такой сценарий". "Да, это входит в наши планы. У Молдовы есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации", – сказал он.

Речан отметил, что подготовка не ограничивается гуманитарной помощью. По его словам, электросети Молдовы и Украины связаны между собой, поэтому Молдове также "необходимо готовиться к возможным проблемам с энергетической инфраструктурой".

"Мы будем действовать по всем этим направлениям: гуманитарному, логистическому, а также энергетическому", – заявил Речан.

Его также спросили, сможет ли Молдова поставлять электроэнергию Украине, если российские удары разрушат украинскую энергосистему. Речан ответил, что "сама Молдова не сможет обеспечить Украину необходимыми объемами электроэнергии". При этом, по его словам, через Молдову может проходить электроэнергия из Румынии.

Представительница Евросоюза Дорота Длоухи-Сулига заявила, что ЕС будет и впредь поддерживать украинскую энергосистему. В частности, Евросоюз будет поставлять Украине генераторы, чтобы не допустить реализации наихудшего сценария.

По её словам, с 2022 года ЕС помогает Молдове укреплять возможности по приему украинских беженцев. При этом Длоухи-Сулига не уточнила, готовит ли Евросоюз отдельный план поддержки Молдовы и других стран, которые могут принять новый поток беженцев этой зимой.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий недавно заявил, что страна уже имеет опыт приема беженцев из Украины, но надеется, что новой волны не будет.

Как сообщалось, за последние 12 месяцев более 30% украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.