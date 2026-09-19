У Польщі готові до можливої хвилі біженців з України, але сподіваються, що до цього не дійде

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Бартош Гродецький заявив, що країна вже має досвід прийому біженців з України, але сподівається, що нової хвилі не буде.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Розмова серед іншого стосувалася можливої чергової хвилі біженців з України. Гродецький нагадав, що Польща має досвід масового напливу біженців у 2022 році, і відповідні процеси вже були перевірені на практиці.

"У разі, якщо така ситуація все-таки виникне – хоча це поки що залишається у сфері гіпотетичних міркувань – відповідні плани є, а ці процеси вже перевірені. Сподіваймося, що до такої ситуації не дійде", – зазначив він.

Як він сказав, особливо складною може бути майбутня зима через можливі російські атаки на критичну інфраструктуру України. При цьому він підкреслив, що збереження незалежної України залишається стратегічним інтересом з точки зору Польщі.

Гродецький також торкнувся теми евакуаційних планів країн Балтії. За його інформацією, на початку вересня відбулася зустріч представників Польщі, Литви та Латвії щодо транскордонної евакуації.

"Ми перебуваємо в єдиному просторі безпеки, і можливі евакуаційні заходи та плани щодо них, звісно, мають враховувати й сусідні держави", – сказав він.

Як повідомлялося, впродовж останніх 12 місяців понад 30% українських біженців у Польщі зіштовхувалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.

Це ж опитування свідчить, що до України планують повернутися 51% опитаних біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни.