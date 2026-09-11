Опитування: понад 30% українських біженців у Польщі зазнавали дискримінації

Впродовж останніх 12 місяців понад 30% українських біженців у Польщі зіштовхувалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.

Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг", яке провели в серпні, передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, впродовж останніх 12 місяців, 31% опитаних українських біженців зіштовхувалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, а 22% – зазнали упередженого ставлення через використання української мови.

Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6%, через вік – 5%, через стать – 3%. Водночас майже половина респондентів (49%) заявила, що не зіштовхувалася з дискримінацією за переліченими в опитуванні ознаками.

Ставлення самих українських біженців до місцевого населення переважно нейтральне (44%) або тепле (50%), а ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше: 30% характеризують його теплим, 46% – нейтральним, 22% – холодним.

‍21-25 серпня 2026 Rating Group провела опитування українських біженців у Польщі на тему проживання за кордоном.

Це ж опитування свідчить, що до України планують повернутися 51% опитаних біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни.

Варто зауважити, що в липні у Польщі вперше за всю історію досліджень Центру дослідження громадської думки кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

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