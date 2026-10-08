Британія запровадила нові санкції проти Росії

У четвер уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані проти російських фінансових послуг та суден "тіньового флоту".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

До нового пакета санкцій Британія внесла 38 об’єктів – фізичних та юридичних осіб, а також суден "тіньового флоту" РФ.

Під обмеження потрапили російські фінансові установи – комерційний банк "Столичный Кредит", акціонерне товариство "Планета", а також компанії з Канади та Киргизстану, які, як вважається, надавали економічну підтримку уряду РФ.

У санкційному списку також компанії з Росії, Туреччини, Індії та Таїланду, які постачали РФ товари або технології, які можуть сприяти дестабілізації ситуації в Україні або становити загрозу для територіальної цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Обмеження також стосуються енергетичних компаній АТ "Зарубежнефть" та АТ "ИНК-Капитал".

Під торговельні та морські санкції Британії потрапили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ.

Попередній санкційний пакет Британія оголосила 1 жовтня. Як зазначається, 31 новий захід передбачає введення санкцій проти суден "тіньового флоту" для перевезення СПГ, дезінформаційних мереж Кремля та осіб, причетних до катувань цивільного населення й ідеологічної обробки дітей.

Наприкінці місяця президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив його у відсутності планів скасовувати британські санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.