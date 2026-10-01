Британія ввела нові санкції проти РФ: у списку судна, пропагандисти та причетні до катувань

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило новий пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 31 новий захід передбачає введення санкцій проти суден "тіньового флоту" для перевезення СПГ, дезінформаційних мереж Кремля та осіб, причетних до катувань цивільного населення й ідеологічної обробки дітей.

У заяві наголосили, що ці заходи вживаються на тлі того, що у вересні Росія запустила в бік України понад 3 тисячі реактивних безпілотників.

У відомстві зазначили, що після "виборів" на тимчасово окупованих територіях України на початку цього місяця Велика Британія вирішила вжити заходів проти осіб та організацій, які, як було встановлено, підривали територіальну цілісність України шляхом порушень прав людини.

Серед них: вісім осіб, "причетних до свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільними особами".

Ще сім осіб потрапили під санкції за свою роль в індоктринації та мілітаризації українських дітей.

Крім того, як наголосили в заяві, російська держава намагається створити новий "тіньовий флот", щоб обійти санкції та зберегти доходи від експорту газу. Тому, як зазначається, цей пакет заходів спрямований проти кількох суден, придбаних для підтримки цих зусиль, зокрема тих, що були введені в експлуатацію лише в липні цього року.

У заяві також звернули увагу й на те, що Росія продовжує "вести війну дезінформації по всьому світу", використовуючи мережу анонімних онлайн-ферм ботів та тролів для підриву демократичних процесів.

Тому цей пакет санкцій також охоплює сім осіб – у тому числі чотирьох громадян Грузії – "причетних до поширення прокремлівської дезінформації".

На початку вересня Велика Британія оштрафувала лондонське відділення американського банку Citibank на 4,7 мільйона фунтів стерлінгів (6,35 млн доларів) за порушення санкцій проти Росії.

Наприкінці місяця президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив його у відсутності планів скасовувати британські санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.