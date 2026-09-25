Зеленський підтвердив, що прем'єр Британії пообіцяв зберегти санкції проти Усманова і Фрідмана

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив його у відсутності планів скасовувати британські санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи запевнив його Бернем у тому, що Лондон не буде скасовувати санкції проти Усманова та Фрідмана, а також чи готові в ЄС голосувати за наступний санкційний пакет з антибалістичними пропозиціями.

Зеленський розповів, що порушував питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана на зустрічі з Бернемом.

"Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити. Я йому дуже вдячний", – сказав він.

За словами президента, ЄС запевнив Зеленського, що наступні 3 тисячі прізвищ підсанкційних осіб не виключать з наступних пакетів. Також він наголосив, що його запевнили, що ЄС буде голосувати за наступні пакети.

Раніше ЗМІ писали, що Бернем повідомив Зеленському, що не погоджується з рішенням Європейського Союзу про скасування санкцій щодо російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Ця свідчить про рідкісний розкол між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти Росії, які здебільшого узгоджувалися з моменту, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

І Фрідман, і Усманов мали інтереси у Великій Британії. Усманов найвідоміший на міжнародному рівні завдяки своїм інвестиціям у лондонський футбольний клуб "Арсенал", з якого він вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але покинув країну після того, як проти нього були введені санкції.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.