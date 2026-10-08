Британия ввела новые санкции против России

В четверг правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России, направленных против российских финансовых услуг и судов "теневого флота".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

В новый пакет санкций Великобритания включила 38 объектов – физических и юридических лиц, а также судов "теневого флота" РФ.

Под ограничения попали российские финансовые учреждения – коммерческий банк "Столичный Кредит", акционерное общество "Планета", а также компании из Канады и Кыргызстана, которые, как считается, оказывали экономическую поддержку правительству РФ.

В санкционном списке также компании из России, Турции, Индии и Таиланда, которые поставляли РФ товары или технологии, способные способствовать дестабилизации ситуации в Украине или представлять угрозу для территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Ограничения также касаются энергетических компаний АО "Зарубежнефть" и АО "ИНК-Капитал".

Под торговые и морские санкции Великобритании попали еще 12 судов "теневого флота" РФ.

Предыдущий пакет санкций Великобритания объявила 1 октября. Как отмечается, 31 новая мера предусматривает введение санкций против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, дезинформационных сетей Кремля и лиц, причастных к пыткам гражданского населения и идеологической обработке детей.

В конце месяца президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил его в отсутствии планов отменять британские санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.