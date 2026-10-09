Країни Балтії у листі до лідерів ЄС закликають заборонити транзит російського зерна

Лідери Латвії, Литви та Естонії написали листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому закликають заборонити транзит російського зерна через територію ЄС.

Відповідний лист поширив, зокрема, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє "Європейська правда".

Разом з Міхалом лист до керівництва ЄС підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

"Росія бомбардує українські порти та перешкоджає постачанню українського зерна на світові ринки, водночас прагнучи отримувати доходи від транспортування власного зерна через ЄС. Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати свою війну. Ми маємо посилити тиск на агресора та допомогти Україні доставляти свої товари на світові ринки", – заявив Міхал.

Міхал має намір порушити це питання на засіданні Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня.

У своєму листі троє лідерів наголошують, що атаки Росії на українські вантажні судна, залізниці та інші ключові торговельні маршрути спрямовані на ослаблення економіки України.

Водночас Росія шукає нові маршрути для експорту свого зерна, зокрема через Балтійське море.

ЄС не повинен дозволяти Росії компенсувати економічні наслідки своєї агресії. Він також повинен запобігти експорту через ЄС зерна, викраденого з окупованих територій України, наголошують лідери країн Балтії.

З метою підтримки торгівлі України лідери закликають зміцнити "коридори солідарності" між ЄС та Україною. Ці транспортні маршрути допомагають українським товарам виходити на світові ринки.

Нагадаємо, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ. Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.

Зокрема Естонія 1 жовтня запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Тим часом Латвія запровадила прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару, а також анонсувала 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку.