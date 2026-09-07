Латвія запровадить тарифи у 300% на вантажі із зерном з Росії та Білорусі

Латвійський уряд планує запровадити 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку, а також розробити механізми виявлення зерна, викраденого з окупованих територій України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Латвії Андріс Кулбергс, цитує LSM.

Прем’єр-міністр під час засідання коаліції підкреслив, що Латвія прагне досягти єдиної позиції серед країн Балтії, щоб "російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону". З цього питання він уже зв’язався з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом та планує провести переговори також з очільником уряду Литви Міндаугасом Сінкявічюсом.

Рига планує запровадити 300-відсоткову ставку мит на перевезення зерна з Росії та Білорусі з метою обмежити транзит його через Латвію, надаючи пріоритет інтересам латвійських фермерів і виступаючи проти можливого обігу зерна, вивезеного з окупованих територій України.

За словами Кулбергса, також планується організовувати перевірки транзитних вантажів та співпрацювати з українською стороною та лабораторіями для встановлення походження зерна.

Після засідання керівної коаліції прем’єр-міністр заявив журналістам, що Росія намагається максимально збільшити експорт зернових, одночасно обмежуючи можливості України використовувати Чорне море для експорту.

Як повідомлялося, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

У минулому експортному сезоні (липень 2025 року – червень 2026 року) РФ експортувала 46,3 мільйона тонн зерна, або 90% загального обсягу, через порти Чорного та Азовського морів. Лише один мільйон тонн було відвантажено через російські порти Балтійського моря.

Однак, за даними джерел Reuters, з початку нового сезону до середини серпня 2026 року обсяг запитів на відвантаження зерна до російських портів у Балтійському морі вже досяг п'яти мільйонів тонн.

Крім того, російські експортери все більше звертають увагу на порти країн Балтії, головним чином Латвії, і очікується, що обсяги відвантажень у вересні стрімко зростуть.

Латвійська партія "Національне об’єднання", яка входить в коаліцію, пропонує повністю заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.

Писали, що Литва посилює перевірки російського зерна, що транспортується через порт Клайпеда, зокрема перевіряє його походження.