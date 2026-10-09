Страны Балтии в письме к лидерам ЕС призывают запретить транзит российского зерна

Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо главе Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призывают запретить транзит российского зерна через территорию ЕС.

Соответствующее письмо распространил, в частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает "Европейская правда".

Вместе с Михалом письмо руководству ЕС подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

"Россия бомбардирует украинские порты и препятствует поставкам украинского зерна на мировые рынки, при этом стремясь получать доходы от транспортировки собственного зерна через ЕС. Наша инфраструктура не должна помогать России финансировать свою войну. Мы должны усилить давление на агрессора и помочь Украине доставлять свои товары на мировые рынки", – заявил Михал.

Михал намерен поднять этот вопрос на заседании Европейского совета, которое состоится на следующей неделе.

В своём письме трое лидеров подчеркивают, что атаки России на украинские грузовые суда, железные дороги и другие ключевые торговые маршруты направлены на ослабление экономики Украины.

В то же время Россия ищет новые маршруты для экспорта своего зерна, в частности через Балтийское море.

ЕС не должен позволять России компенсировать экономические последствия своей агрессии. Он также должен предотвратить экспорт через ЕС зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины, подчеркивают лидеры стран Балтии.

С целью поддержки торговли Украины лидеры призывают укрепить "коридоры солидарности" между ЕС и Украиной. Эти транспортные маршруты помогают украинским товарам выходить на мировые рынки.

Напомним, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ. Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

В частности, Эстония 1 октября ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Между тем Латвия ввела пограничный контроль за зерном, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара, а также объявила о введении 300-процентных пошлин на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку.