ЗМІ: Фінляндія готує рішення щодо обмеження видачі віз російським спортсменам

Міністерство закордонних справ Фінляндії у терміновому порядку готує чергове посилення візової політики щодо росіян, оскільки уряд прагне не допустити в’їзду російських спортсменів до країни.

Про це стало відомо Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, ухвалення відповідного рішення очікується у четвер, 12 листопада, на засіданні уряду.

За даними Yle, поправка до принципового рішення спрямована на те, щоб не допустити видачі короткострокових робочих віз російським спортсменам для в’їзду в країну.

При цьому візи не будуть відкликані або анульовані заднім числом у тих, хто вже має чинний в’їзний документ до Фінляндії. Наприклад, це стосується російських спортсменів, які приїдуть цього тижня на матчі Національної хокейної ліги.

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен повідомила минулого тижня, що зміна буде внесена до принципового рішення уряду щодо в’їзду росіян, яке востаннє оновлювалося влітку 2023 року.

У своєму рішенні уряд зазначив, що необов’язкові поїздки громадян Росії до Фінляндії або через неї до інших країн Шенгенської зони шкодять міжнародним відносинам Гельсінкі. Тому, наприклад, російським туристам уже кілька років не видають візи до Фінляндії. Однак у принциповому рішенні є десять винятків, на підставі яких візи могли видаватися окремим категоріям росіян навіть під час війни.

На російських спортсменів поширювався виняток, згідно з яким віза може бути видана, якщо особа приїжджає до Фінляндії для роботи тривалістю менш як 90 діб.

Багато винятків з принципового рішення залишаються в силі, тому в’їзд до Фінляндії не планується закривати для всіх громадян Росії.

Принципове рішення уряду не має сили закону чи навіть постанови, тому для його посилення не потрібна згода парламенту.

Рішення щодо окремих віз і надалі ухвалюватиме апарат МЗС, який враховуватиме як чинне законодавство, так і візову політику уряду.

Нещодавно стало відомо, що Росія повертається на чемпіонати світу з хокею. Приводом стало рішення Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS), який постановив, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) повинна дозволити повернення Росії на міжнародні турніри.

У відповідь фінська Федерація хокею заявила, що Фінляндія не гратиме проти Росії, доки триває війна в Україні.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.

А президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.