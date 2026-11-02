Президент Чехії: російські спортсмени не мають виступати під прапором РФ до кінця війни

Російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Президент Чехії сказав журналістам, що, хоча це може бути несправедливим щодо спортсменів, він виступає за те, щоб російським спортсменам не дозволяли брати участь у міжнародних спортивних змаганнях доти, доки не закінчиться війна в Україні.

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення, згідно з яким російські команди можуть негайно відновити участь у чемпіонатах з хокею на льоду. Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) у відповідь заявила, що не погоджується з цим рішенням, але має намір його дотримуватися.

Міністр спорту, профілактики та охорони здоров’я Чехії Борис Штастний (партія "Автомобілісти") надіслав до CAS офіційний протест щодо цього рішення. Водночас антиукраїнський голова партії SPD Томіо Окамура заявив, що спортсменів не слід карати за політичні рішення представників їхніх країн.

"Якщо розглядати це в такому ширшому контексті, то Росія – це країна, яка вже п’ять років веде загарбницьку війну, в якій гинуть тисячі людей. Вона завдала величезної матеріальної шкоди і протягом усього цього часу не продемонструвала жодних суттєвих зусиль, щоб припинити конфлікт і вивести його на мирні переговори", – сказав Петр Павел.

"Я справді не вважаю, що спортсмени, які представляють свою країну, тобто цей режим, повинні виступати під російським прапором на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах Європи та світу, адже тим самим вони фактично рекламують цей режим", – додав він.

IIHF відсторонила Росію від змагань у лютому 2022 року після вторгнення в Україну. Останнє продовження заборони відбулося в січні з міркувань безпеки. Росія подала апеляцію до CAS і виграла. Таким чином російська збірна має знову взяти участь у чемпіонатах світу, наступний з яких відбудеться в Німеччині в травні.

Як повідомлялося, у Європарламенті 21 депутат закликає до нових санкцій та візових обмежень щодо Росії, щоб запобігти поверненню російських національних збірних з хокею до міжнародних змагань.

На тлі рішення CAS глава фінського МЗС Еліна Валтонен заявила, що російські спортсмени не зможуть відвідувати Фінляндію у 2027 році.