Єврокомісія відреагувала на рішення про повернення Росії у міжнародний хокей

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчиржова у вівторок, 3 листопада.

Коментуючи рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські збірні до міжнародних змагань, у Єврокомісії наголосили, що федерації самостійно ухвалюють рішення щодо організації змагань та складу їхніх учасників.

"Ми взяли до відома рішення суду щодо участі російських команд у змаганнях, організованих Міжнародною федерацією хокею. Відповідно до принципу автономії спорту, міжнародні федерації несуть відповідальність за свої рішення, і саме вони визначають організацію спортивних заходів та їхніх учасників", – заявила речниця.

Водночас вона підкреслила, що спортивні федерації та держави-члени повинні дотримуватися санкцій і обмежувальних заходів Євросоюзу.

"Тепер нам потрібно дочекатися реакції Міжнародної федерації хокею", – зазначила вона.

Грнчиржова також нагадала, що попереднє рішення IIHF про недопуск російських команд до міжнародних змагань було обґрунтоване необхідністю гарантувати безпеку всіх учасників та захистити чесність проведення змагань.

"Ми завжди говоримо, що спорт не повинен служити інструментом пропаганди і що нормалізація участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна в Україні, – це те, чого ми не хочемо підтримувати", – заявила Грнчиржова.

Вона також нагадала про рішення Європейської ради, ухвалене в середині жовтня, згідно з яким до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні не повинно бути нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах.

"Отже, використання російських гімнів, символів і прапорів на спортивних заходах у Європі не підтримується", – підкреслила речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення на користь Російської федерації хокею, дозволивши російським збірним повернутися до низки міжнародних турнірів сезону 2026/2027.

Після цього президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.

У Європарламенті група депутатів закликала до нових санкцій та візових обмежень щодо Росії, щоб запобігти поверненню російських національних збірних з хокею до міжнародних змагань.

Також глава фінського МЗС Еліна Валтонен заявила, що російські спортсмени не зможуть відвідувати Фінляндію у 2027 році.