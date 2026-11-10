СМИ: Финляндия готовит решение об ограничении выдачи виз российским спортсменам

Министерство иностранных дел Финляндии в срочном порядке готовит очередное ужесточение визовой политики в отношении россиян, поскольку правительство стремится не допустить въезда российских спортсменов в страну.

Об этом стало известно Yle, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, принятие соответствующего решения ожидается в четверг, 12 ноября, на заседании правительства.

По данным Yle, поправка к принципиальному решению направлена на то, чтобы не допустить выдачи краткосрочных рабочих виз российским спортсменам для въезда в страну.

При этом визы не будут отозваны или аннулированы задним числом у тех, кто уже имеет действующий въездной документ в Финляндию. Например, это касается российских спортсменов, которые приедут на этой неделе на матчи Национальной хоккейной лиги.

Министр иностранных дел Элина Валтонен сообщила на прошлой неделе, что изменение будет внесено в принципиальное решение правительства о въезде россиян, которое в последний раз обновлялось летом 2023 года.

В своём решении правительство отметило, что необязательные поездки граждан России в Финляндию или через нее в другие страны Шенгенской зоны наносят ущерб международным отношениям Хельсинки. Поэтому, например, российским туристам уже несколько лет не выдают визы в Финляндию. Однако в принципиальном решении есть десять исключений, на основании которых визы могли выдаваться отдельным категориям россиян даже во время войны.

На российских спортсменов распространялось исключение, согласно которому виза может быть выдана, если лицо приезжает в Финляндию для работы продолжительностью менее 90 суток.

Многие исключения из принципиального решения остаются в силе, поэтому въезд в Финляндию не планируется закрывать для всех граждан России.

Принципиальное решение правительства не имеет силы закона или даже постановления, поэтому для его усиления не требуется согласия парламента.

Решения по отдельным визам и в дальнейшем будет принимать аппарат МИД, который будет учитывать как действующее законодательство, так и визовую политику правительства.

Недавно стало известно, что Россия возвращается на чемпионаты мира по хоккею. Поводом стало решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), который постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна разрешить возвращение России на международные турниры.

В ответ Федерация хоккея Финляндии заявила, что Финляндия не будет играть против России, пока продолжается война в Украине.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.