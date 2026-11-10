Партія Орбана внесла брата експрем’єра до списку "політв’язнів"

Угорська опозиційна партія "Фідес" включила Арона Орбана, молодшого брата експрем’єра Віктора Орбана, до "списку політичних в’язнів", опублікованого на сайті партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

Хоча у короткому вступі до списку зазначено, що "чотири політичні в’язні перебувають під вартою або у попередньому ув’язненні", сам список розширився до п’яти осіб із додаванням Орбана-молодшого.

Наразі список на сайті партії "Фідес" включає таких п’ятьох "політичних в’язнів":

Балаж Буш,

Балаж Ганко,

Арон Орбан,

Міклош Шестак,

Вероніка Варга-Баюс.

На сайті про справу молодшого брата колишнього прем’єр-міністра повідомлялося так: "9 листопада 2026 року ÁVH (Управління державної безпеки, таємна поліція комуністичної Угорщини в 1945-1956 рр. – Ред.) зробила крок вперед у протистоянні". Лише побіжно згадується, що поліція діяла в рамках "справи про незаконне переправлення людей через кордон".

Арон Орбан та троє його спільників були затримані поліцією в понеділок. Молодший брат Віктора Орбана підозрюється у незаконному перевезенні людей, і Національне бюро розслідувань також розпочало процедуру його арешту. У понеділок ввечері Арон Орбан прибув до ізолятора на вулиці Гьоршкочі на задньому сидінні поліцейського автомобіля.

У понеділок до квартири Орбана було викликано Антитерористичний центр (TEK), оскільки "очікувалося, що там буде зброя". Операція не супроводжувалася перестрілкою, але TEK опублікувало відео затримання чотирьох підозрюваних.

Віктор Орбан відреагував на цю новину словами: "Я – головна мішень, а мій брат – лише інструмент". Партія "Фідес", яку він очолює, виступила на захист брата колишнього прем’єр-міністра через свою службу "Лінія захисту".